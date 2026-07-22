Новую газовую котельную запустили в типографии в Ленинском округе

Глава Ленинского округа Станислав Каторов посетил производственную площадку типографии «Харменс Молоково» в поселке Молоково, где состоялась торжественная церемония запуска новой автоматизированной газовой котельной. Объект построен для обеспечения нужд производства, которое специализируется на выпуске картонной упаковки с 1967 года.

Новая котельная повышенной мощности полностью заменила устаревшую угольную котельную производственного комплекса площадью более 10 тысяч квадратных метров. Переход на природный газ стал ключевым этапом масштабной программы модернизации предприятия.

«Перевод предприятия с угля на газ — это не только модернизация инфраструктуры, но и сохранение рабочих мест, увеличение налоговой базы и стабильность для одного из крупнейших работодателей округа. Мы продолжим оказывать бизнесу поддержку при реализации подобных проектов», — отметил глава округа Станислав Каторов.

В церемонии запуска приняли участие глава Ленинского округа Станислав Каторов, заместители главы Ленинского округа Анастасия Гайлиш и Александр Митряйкин, начальник территориального отдела «Молоковское» Любовь Тарабрина, директор «Харменс Молоково» Юрий Туманов и представители руководства компании.

Собственная газовая котельная позволит предприятию сократить затраты на энергоресурсы, а высвободившиеся средства направить на закупку современного оборудования. Модернизация энергетической инфраструктуры типографии обеспечивает бесперебойную работу предприятия, поставляющего упаковку для сотен компаний пищевой, фармацевтической и косметической отраслей.