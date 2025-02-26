Новую футбольную базу для ЦСКА построят в Химках

В Химках заложили первый камень в основание новой тренировочной базы ЦСКА, которая станет современным центром подготовки для игроков клуба и юных спортсменов. Комплекс будет включать жилой корпус, медицинский центр и футбольные поля с подогревом.

На торжественной церемонии закладки фундамента присутствовали губернатор Московской области Андрей Воробьев, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, руководство и тренерский штаб ЦСКА, ветераны клуба Игорь Акинфеев и Алан Дзагоев, а также воспитанники академии ЦСКА и училища «Мастер-Сатурн».

Андрей Воробьев подчеркнул значимость проекта для региона. «В Подмосковье, как и в любом регионе, огромный запрос на спорт. И мы рады будем построить современный комплекс, сердцем и душой которого станет ЦСКА. Важно, что двери здесь будут открыты для всех детей — как академии армейского клуба, так и спортивных школ Подмосковья», — заявил губернатор Московской области.

Новая база станет полноценным тренировочным центром: на ее территории появятся четыре футбольных поля, трибуна на 500 мест, жилой корпус на 160 человек, современный медицинский центр и тренировочные залы. Для автономной работы комплекса построят котельную, трансформаторную подстанцию и водозаборный узел.

«Для Химок это очень знаковое событие. Уверенно поддерживаем звание одного из самых спортивных городов Подмосковья. Новая база станет вторым домом для всех футболистов команды ЦСКА», — рассказала временно исполняющая обязанности главы округе Елена Землякова.

После завершения строительства база заменит действующую в поселке Ватутинки, а спортсменам будет удобнее добираться до «ВЭБ-Арены», где проходят домашние матчи клуба. Кроме того, жители Подмосковья тоже смогут заниматься на территории комплекса.