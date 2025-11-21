Новую форму для воспитанников секции самбо закупили в Дубне

На базе спортивной школы тренируется более 150 самбистов разного возраста. Администрация городского округа закупила для ребят комплекты формы.

Среди воспитанников секции самбо — немало призеров областных и всероссийских соревнований, а также победитель первенства мира по боевому самбо Михаил Спориш.

«Самбо — одна из тех секций, которая приносит нашему наукограду новые победы. Мы сделаем все, чтобы занятия для ребят были максимально комфортными», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее в зале спортивного комплекса Руслан, где тренируются самбисты, был сделан ремонт, появились дополнительные напольные покрытия, что позволяет проводить там турниры любого масштаба.

30 ноября в Дубне состоится турнир по самбо «Русские богатыри». Во Дворце спорта «Радуга» соберутся спортсмены из ближайших округов Подмосковья и ряда регионов России.