Новую дорогу проложили до Олимпийского проспекта в Мытищах

Съезд на Пироговское шоссе начали строить в Мытищах. Работы перешли в завершающую стадию.

Проложили нижний слой основания дороги от моста до Олимпийского проспекта, готовятся устанавливать бордюр.

Параллельно укладывают асфальт на Мытищинской хорде до Угольной улицы, устанавливают борты и опорные плиты, размещают отбойный брус и прокладывают верхний слой асфальта на мосту. Реконструкцию этой части дороги завершат в 2025 году.

Полностью достроить основной ход обещали до конца этого года.

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