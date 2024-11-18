Сегодня 11:05 Новую дорогу проложили до Олимпийского проспекта в Мытищах Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Съезд на Пироговское шоссе начали строить в Мытищах. Работы перешли в завершающую стадию.
Проложили нижний слой основания дороги от моста до Олимпийского проспекта, готовятся устанавливать бордюр.
Параллельно укладывают асфальт на Мытищинской хорде до Угольной улицы, устанавливают борты и опорные плиты, размещают отбойный брус и прокладывают верхний слой асфальта на мосту. Реконструкцию этой части дороги завершат в 2025 году.
Полностью достроить основной ход обещали до конца этого года.
Новости Московской области можно обсудить в
«Суперчате 360».
Сегодня 12:23 Юные артисты из Видного стали лауреатами областного музыкального фестиваля
Сегодня 12:21 Свыше 6 тысяч обращений матерей принял кол-центр в Ленинском округе за год
Сегодня 12:19 Молодогвардейцы в Ленинском округе отметили 19-летие организации
Сегодня 12:16 Очевидцы сообщили о хлопках в горящей больнице Екатеринбурга
Сегодня 12:15 День здоровья прошел в школе-интернате в Лосино-Петровском
Сегодня 12:14 Урок русского языка провели для воспитанников детсада в Лосино-Петровском
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте