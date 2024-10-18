Новую дорогу построили в поселке Малаховка

По просьбе жителей в поселке Малаховка появилась дорога. Ее длина составила более 200 метров. Теперь людям будет комфортнее подъезжать к своим домам.

Новая дорога идет параллельно ЖК «Малаховский квартал». Сейчас начали оформлять необходимую документацию.

«На одной из встреч в формате выездной администрации, которая прошла в школе № 52, ко мне обратились жители ЖК „Малаховский квартал“ с просьбой обустроить дорогу, идущую параллельно жилому комплексу. В ходе осмотра территории и общения с жителями ЖК выяснилось, что данная территория в соответствии с данными публичной кадастровой карты не являлась объектом дорожного хозяйства, но использовалась жителями комплекса для подъезда к своим домам», — прокомментировал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Специалисты уже завершили все работы. Провести их получилось за счет экономии денежных средств, образованной в результате проведенных в 2024 году аукционов на ремонт и реконструкцию объектов дорожного хозяйства.

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