Новую дорогу между северной и южной частями города построят в Люберцах в 2028 году

Новую дорогу с путепроводом через железнодорожные пути Казанского направления МЖД построят в Люберцах. Она пройдет по Проектируемому проезду № 4037 и соединит Инициативную улицу и Октябрьский проспект.

Как рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, дорога протяженностью более 1,6 километров станет двухполосной. На примыкании к Октябрьскому проспекту обустроят одноуровневую кольцевую развязку

«Новая дорога не только улучшит дорожную ситуацию на Комсомольском проспекте, но и в перспективе станет удобной альтернативой существующему тоннелю, соединяющему Волковскую и Транспортную улицы», — добавил Гержик.

Ожидается, что проект новой дороги будет полностью готов к третьему кварталу 2025 года, а построят новую транспортную развязку в 2028 году.

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