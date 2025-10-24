Новую дисциплину «Инженерный триатлон» ввели в Школьной лиге в Балашихе

В городском округе начался новый сезон Балашихинской школьной лиги. Одной из главных новинок стала дисциплина «Инженерный триатлон», разработанная совместно учебным центром АО «Криогенмаш» и Московским политехническим университетом.

Этот уникальный проект направлен на развитие инженерного мышления у школьников посредством интеграции знаний по химии, физике и математике. «Инженерный триатлон» предлагает участникам решать практические задачи, максимально приближенные к реальным производственным ситуациям. Такой подход помогает школьникам не только закрепить теоретические знания, но и применить их на практике, что стимулирует интерес к инженерным специальностям и техническим наукам.

Проект открывает перед ребятами новые возможности: участники смогут попробовать себя в роли инженеров, получить ценный опыт для будущего портфолио, а также определиться с выбором профессии в сфере инженерии и технологий. Кроме того, выпускники, участвовавшие в триатлоне, получат приоритетное право поступления по целевой программе «Криогенмаша» в вуз-партнер предприятия, а также дополнительные баллы при поступлении в Московский политехнический университет.

«Наша задача — вызвать живой интерес у молодежи к инженерным специальностям. Уверена, что этот проект поможет выявить и развить талантливых детей, стать ступенькой к воспитанию нового поколения инженеров, которое в будущем будет определять технологический суверенитет „Криогенмаша“», — подчеркнула директор по персоналу и организационному развитию предприятия Наталья Третьякова.

Введение новой дисциплины «Инженерный триатлон» стало важным шагом в профориентации школьников и формировании кадрового резерва для промышленности и высокотехнологичных отраслей региона.

В этом году в проекте БШЛ участвуют 35 школ и более 10 тысяч школьников округа. Программа лиги охватывает 13 направлений и 18 дисциплин, объединяя спорт, творчество, науку и технологии.