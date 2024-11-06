Новую детскую площадку установят в парке Ветеранов в Мытищах

Детскую площадку сделают по просьбам местных жителей. Парк Ветеранов всегда был любимым местом прогулок для жителей, теперь и детям там будет комфортно.

Решение об установке игровых форм администрация приняла по просьбам жителей, которые неоднократно обращали внимание на отсутствие в одном из любимых мест отдыха игровой площадки для детей.

Парк всегда был местом посещения и прогулок для ребят постарше, а маленьким детям не хватало простых качелей, горки и песочницы. Основные работы почти завершены. Осталось прикрепить навесное оборудование и убрать территорию.

Парк Ветеранов в Мытищах стал местом, где в июне в торжественной обстановке установили памятный знак воинам Красной Армии, жителям городского округа Мытищи, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Большую архивно-исследовательской работу по установлению судеб пропавших без вести при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны провели сотрудники администрации округа, работники прокуратуры и центра «Родина».

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