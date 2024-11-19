Новую детскую площадку установили на Олимпийском проспекте в Мытищах

Работы по комплексному благоустройству продолжаются в Мытищах. Двор на Олимпийском проспекте проверила специальная комиссия.

Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: Олимпийский проспект, дом № 2 корпус 1 в городском округе Мытищи проверили председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов и представители управления благоустройства администрации.

Работы по асфальтированию проезда и переносу контейнерной площадки уже провели в рамках комплексного благоустройства дворовой территории, а вот на участке у дома № 2 корпус 1 по Олимпийскому проспекту ситуация непростая: это территория охранной зоны линии электропередач, по соседству — Ярославское шоссе, а внутри дворов периодически возникали подтопления дорог.

Установка детской площадки стала завершающим этапом в благоустройстве двора, на ней уже завершили монтаж игрового комплекса с качелями, каруселью, горками и песочницей. Предварительные согласования прошли с участием местных жителей и представителей депутатского корпуса.

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