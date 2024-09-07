Новую детскую площадку установили на Кузьминской улице в Котельниках

В городском округе Котельники состоялось торжественное открытие десятой детской площадки, построенной по губернаторской программе. На праздник пришли десятки ребятишек с родителями, чтобы оценить новый игровой комплекс.

Веселая музыка и аниматоры создали праздничную атмосферу, и дети с радостью исследовали игровые зоны, рассчитанные на школьников и дошкольников.

Площадка абсолютно безопасна. На ней установлено декоративное ограждение и ударопоглощающее покрытие. Помимо каруселей, качелей и разнообразных горок, комплекс включает городок для занятий спортом.

«Городской округ Котельники динамично развивается. Строится много социальных объектов — детские сады, школы, поликлиника. По программе губернатора Воробьева проведена модернизация детской площадки. Площадка получилась современной, комфортной и безопасной», — сообщил заместитель главы городского округа Котельники Сергей Полевщиков.

В честь открытия площадки для детей устроили игровую танцевально-развлекательную программу, где юные жители с удовольствием приняли участие и опробовали все элементы нового комплекса.