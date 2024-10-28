Новую детскую площадку построят на 3-й Парковой улице в Мытищах

В городском округе Мытищи на 3-й Парковой улице строят новую детскую игровую площадку. Сейчас рабочие демонтируют асфальтовое покрытие.

По словам мастера участка Ярослава Зараева, строители выполнили часть подготовительных работ. Сейчас они снимают старое асфальтобетонное покрытие. После этого рабочие приступят к установке основания игровой зоны.

«На площадке будут качели, песочница, спорткомплекс, велопарковка, места для отдыха. Зеленые насаждения также займут здесь свое место», — добавил он.

С каждым годом в городском округе Мытищи обустраивают все больше мест для семейного досуга. Там организуют всю необходимую инфраструктура для молодого поколения. Одно из таких мест — новый сквер с детской игровой площадкой, расположенный вдоль улицы Воронина.

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