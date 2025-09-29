Новую детскую площадку открыли в поселке Малаховка в Люберцах

В Люберцах в поселке Малаховка открыли детскую площадку. Она расположилась возле домов № 11-13 на Быковском шоссе.

Площадку построили по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Специалисты заменили ранее установленные элементы, уложили новое основание и резиновое покрытие. На площади 450 м² созданы все условия для комфортного и безопасного активного отдыха — ребята уже облюбовали новый игровой комплекс и спешат сюда после уроков», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

На площадке установили качели, игровой комплекс, лавочки, освещение, камеры видеонаблюдения, которые подключили к системе «Безопасный регион».

Всего в 2025 году в Люберцах откроют три площадки по губернаторской программе, а также обновят старые и установят еще 34 детских комплекса. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте люберцы.рф.