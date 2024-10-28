Новая детская площадка появилась в подольском поселке Быково

Торжественное открытие детской площадки состоялось в поселке Быково. На территории имеется все необходимое для отдыха детей.

Первыми новое место опробовали жильцы ближних домов и их сыновья и дочери. На площадке установлены игровой комплекс, качели, балансир и другое безопасное оборудование. Для взрослых установили скамейки, где они могут разместиться с удобством, чтобы присматривать за детьми.

Жительница поселка Людмила Трушина заявила, что все очень рады появлению новой площадки. «И мои дети, и мой племянник обязательно будут здесь играть», — сказала она.

Недавно две другие детские площадки появились в муниципалитете. В деревнях Холопово и Агафоново обустроили игровые территории площадью 200 квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что особое внимание в таких работах необходимо уделять безопасности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».