Новая детская площадка появилась в подольском поселке Быково
Торжественное открытие детской площадки состоялось в поселке Быково. На территории имеется все необходимое для отдыха детей.
Первыми новое место опробовали жильцы ближних домов и их сыновья и дочери. На площадке установлены игровой комплекс, качели, балансир и другое безопасное оборудование. Для взрослых установили скамейки, где они могут разместиться с удобством, чтобы присматривать за детьми.
Жительница поселка Людмила Трушина заявила, что все очень рады появлению новой площадки. «И мои дети, и мой племянник обязательно будут здесь играть», — сказала она.
Недавно две другие детские площадки появились в муниципалитете. В деревнях Холопово и Агафоново обустроили игровые территории площадью 200 квадратных метров.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что особое внимание в таких работах необходимо уделять безопасности.
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