Новую детскую площадку открыли в Наро-Фоминске

Благоустройство современной игровой и спортивной площадки завершили во дворе дома № 27 на улице Ленина в Южном микрорайоне Наро-Фоминска. Площадь объекта составляет 200 квадратных метров.

На площадке установили современные игровые элементы, малые архитектурные формы, скамейки и урны, уложили безопасное резиновое покрытие, оборудовали асфальтированные подходы. Территория находится под видеонаблюдением и подключена к системе «Безопасный регион».

Новый игровой комплекс стал завершающим этапом комплексного благоустройства дворов у домов № 27, 27а, 29, 33 и 33а. Ранее здесь расширили проезжую часть, обустроили тротуары и парковочные места, установили скамейки, урны, посадили новые деревья и кустарники.

Ранее обновление игровой площадки завершили во дворе дома № 75 на улице Шибанкова в Наро-Фоминске.