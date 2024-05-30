Новую детскую площадку открыли в деревне Дубнево

Торжественное открытие детской игровой площадки на улице Новые дома прошло в деревне Дубнево. Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских посетил мероприятие и оценил комплексное благоустройство территории.

«Мы открываем многофункциональную детскую площадку и воркаут. Уверен, ребятам всех возрастов будет интересно и весело проводить на ней время. Берегите ее и пользуйтесь с удовольствием», — отметил Мужальских.

Для гостей праздника организовали игры со сказочными персонажами и раздачу мороженого.

Детскую площадку оборудовали безопасным резиновым покрытием, горкой, качелями, скамейками, урнами и песочницей. В зоне воркаута появились силовые тренажеры, турники, брусья, а также места для отдыха.

Ранее жители деревни обратились к главе округа с просьбой установить детскую площадку и воркаут на этой территории. В ходе благоустройства также заменили асфальтобетонное покрытие, выполнили обустройство тротуаров, хозяйственных площадок, в том числе для сушки белья и расширили парковку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове. Там заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

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