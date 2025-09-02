Новую детскую площадку открыли на улице Ленина в Истре

Современная игровая зона расположилась во дворе жилых многоквартирных домов № 4, 4б и №6 на улице Ленина в Истре. Ее площадь 200 квадратных метров.

Детская площадка оборудована специальным противоударным покрытием, а все игровые элементы и малые архитектурные формы произведены в России. Яркие горки, безопасные качели и современный игровой комплекс — всё это теперь доступно для детей разных возрастов.

Всего в этом году в Истринском округе откроют 13 детских площадок. Они расположатся в Дедовске, посёлках Снегири, Курсаково, Румянцево, селах Рождествено, Онуфриево и Новопетровское, деревне Бужарово.

При поддержке Губернатора региона Андрея Воробьева с 2020 года во дворах жилых домов муниципалитета смонтировано 32 современных детских игровых площадки.

Кроме того, в рамках региональной программы «Пешком» реализован план этого года по обустройству и 11 тротуаров – «народных троп» - общей протяженностью почти километр.