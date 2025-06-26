Новую блочно-модульную котельную в Люберцах построят до 1 сентября 2025 года

Вблизи дома № 12 по улице Попова в Люберцах начали возводить новую блочно-модульную котельную, все работы завершат к началу сентября. Обновленный объект повысит качество теплоснабжения для более 11 тысяч жителей.

Котельную строят благодаря государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и области обращения с отходами» на 2026–2028 годы. По словам главы Люберец Владимира Волкова, новый объект мощностью 31,7 мегаватт обеспечит теплом и горячей водой более 11 тысяч жителей, а также две школы, три детских сада и физкультурно-оздоровительный комплекс.

«Сейчас подрядная организация приступила к подготовительным работам: проводят вынос теплотрассы, закупили основное оборудование. Завершить строительство планируем в срок до 1 сентября 2025 года», — отметил руководитель муниципалитета.

Существующая котельная на улице Воинов-Интернационалистов в Люберцах уже не может обеспечить возросшую потребность в теплоносителе. Новый объект устранит дефицит мощности и повысит качество теплоснабжения в городе.

Отметим, что в этом году в рамках госпрограммы в городском округе Люберцы планируют построить три современных блочно-модульных котельных: в городе Люберцы, в поселках Марусино и Октябрьский. Помимо этого, отремонтируют одну котельную в Люберцах и обновят тепловые сети протяженностью 762 метра. Все работы завершат до начала отопительного сезона.