Новую автомобильную дорогу обустроят в деревне Фелисово в Мытищах

Сотрудники администрации округа обсудили на выездной встрече с жителями деревни Фелисово строительство новой дороги в населенном пункте. Фелисово расположено в удаленном уголке Мытищ, находясь на расстоянии восьми километров от села Марфино, причем дорога в этом направлении является тупиковой.

В этом году планируется полное обустройство Деревенской улицы. Заместитель главы городского округа Мытищи Артур Суворов провел встречу с старостами и жителями сельских населенных пунктов.

«В этом году в Фелисово мы создадим качественную автомобильную дорогу. Это важный проект для небольшой деревни», — сообщил Артур Суворов.

Жители этой местности гордятся своим прудом, который образовался на месте торфяного карьера. Как подчеркнул Артур Суворов, этот объект будет рассмотрен для включения в региональную программу по очистке водоемов. Также на встрече с жителями обсудили замечания, касающиеся наружного освещения и электроснабжения, все вопросы были взяты под контроль.