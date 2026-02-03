Новую афишу мероприятий подготовили парки Балашихи

Подмосковные парки усыпаны снегом, а это значит, что для гостей подготовлено множество зимних активностей. Первая неделя февраля открывается в парках Балашихи с обновленной афишей мероприятий и спортивных забав.

В парке Пехорка-лес во вторник, среду и четверг в 16:00 проходят занятия ОФП, в пятницу в 10:00 — дыхательная гимнастика. В среду в 14:00 на площадке у коворкинга состоится скандинавская ходьба. Четверг богат на события: в 13:40 стартует культурная программа с активными играми для детей и интеллектуальная программа, в 14:00 — скандинавская ходьба, в 15:00 в павильоне веревочного парка пройдут интерактив, интеллектуальная программа, творческая мастерская и караоке-клуб, а в 15:20 — веселые старты.

В Ольгинском лесопарке во вторник в 18:30 и 19:00 приглашают на взрослые лыжные тренировки (для спортсменов от 14 лет), с 19:30 начинается детская лыжная тренировка. Четверг также отведен детским лыжным занятиям — в 18:00 и 18:30 встреча состоится у кафе «Ботаника».

В парке на Заречной во вторник в 13:00 пройдет культурно‑развлекательная программа с интерактивами, интеллектуальными играми, дискотекой и лекторием; в 20:00 во вторник и в четверг состоится забег «В закат». В среду в 11:30 здесь запланирована активная разминка и ОФП, а в субботу в 9:00 — дружеский старт «5 верст».

В парке на Солнечной спортивная неделя начнется в среду: в 10:10 у входной группы состоятся активная разминка и зимняя общефизическая подготовка.

В Пестовском парке во вторник и четверг в 12:00 пройдут занятия по скандинавской ходьбе, в субботу в 9:00 состоится дружеский старт «5 верст», а в воскресенье в 15:00 — культурная программа с интерактивом, интеллектуальными играми, детской дискотекой и лекторием.

Большинство мероприятий открыты для всех желающих; уточнения по времени, месту и регистрации публикуются на официальных ресурсах администрации Балашихи и в социальных сетях парков.