Новорожденного весом менее 1,5 кг выходили в перинатальном центре в Видном

Врачи Видновского перинатального центра выходили недоношенного мальчика, который появился на свет на 28-й неделе беременности. За 52 дня специалисты помогли малышу окрепнуть, после чего его выписали домой.

Будущая мама была экстренно доставлена в перинатальный центр после преждевременного излития околоплодных вод. По медицинским показаниям врачи выполнили кесарево сечение. Новорожденный мальчик весил всего 1470 граммов при росте 38 сантиметров.

Четыре недели ребенок находился в отделении реанимации новорожденных под постоянным наблюдением врачей. Крошечному пациенту проводили манипуляции для поддержки дыхания и всех жизненно важных функций. Позже мальчика перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей для дальнейшего наблюдения. В последние несколько дней пребывания в отделении было принято решение о начале этапа реабилитации, который заключался в проведении процедур сухой иммерсии.

За время лечения мальчик набрал вес до 2300 граммов. После выписки его развитие продолжат контролировать специалисты отделения катамнеза Видновского перинатального центра. До трехлетнего возраста ребенок будет находиться под наблюдением педиатра, невролога и офтальмолога.

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