Новорожденного весом 990 граммов выходили в Видновском перинатальном центре

Беременная жительница Домодедова поступила в Видновский перинатальный центр на сроке 29 недель с преждевременной отслойкой плаценты. В результате экстренного кесарева сечения на свет появился мальчик весом 990 граммов и ростом 38 сантиметров.

Более 20 первых дней жизни ребенок провел в реанимации под постоянным контролем детских анестезиологов-реаниматологов. Когда состояние стабилизировалось, мальчика с мамой перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей.

«В два месяца из-за прогрессирования ретинопатии недоношенных ребенку успешно провели операцию в Московском областном перинатальном центре. Сейчас мальчику 2,5 месяца. Он научился самостоятельно дышать. У него хороший аппетит, съедает весь объем питания из бутылочки и даже прикладывается к груди матери», — рассказала врач-неонатолог Алина Обливанцева.

К выписке малыш весил уже 2,6 килограмма и подрос на восемь сантиметров. До трех лет он будет наблюдаться у специалистов из отделения катамнеза.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

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