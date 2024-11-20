Новогоднюю коллекцию представил Можайский завод по производству игрушек

Предприятие ООО «МПП» в Можайском городском округе уже 10 лет шьет мягкие игрушки под товарным знаком BudiBasa. Недавно компания выпустила новогоднюю коллекцию.

Игрушки праздничной линейки отличаются тематической одеждой и аксессуарами ярко-красных цветов. Известного кота нарядили в теплые свитера, штанишки, шапочки и карнавальные костюмы.

Сейчас на производстве трудятся 75 специалистов. За год они выпустили около 1500 изделий. Подлинник BudiBasa легко отличить от подделки: у настоящего «кота Басика» глаза отличаются друг от друга по размеру.

В ассортименте предприятия свыше 1500 наименований и 40 коллекций.

Недавно швейный завод отметил юбилей 10 лет. Глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев, председатель Совета депутатов Лидия Афанасьева и депутат Совета депутатов Можайского городского округа Василий Овчинников приехали поздравить руководителей и сотрудников предприятия.

Отметим, что в ООО «МПП» работникам стабильно выплачивают заработную плату, для них предусмотрели полный социальный пакет. Большая часть сотрудников трудится на заводе с начала его основания.

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