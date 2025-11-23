Новогоднюю елку Театрального катка установят в сквере «Юбилейный» в Химках

Жители Химок определили место расположения праздничного символа в ходе голосования. Его провели в соцсетях.

Сделать свой выбор жители могли в Telegram-канале местной Дирекции парков. Им предстояло определить, где установят елку: на месте фонтана или ближе к зданию театра «Наш дом».

Большинство опрошенных проголосовали за первый вариант.

«Привлечение жителей к обсуждению значимых вопросов позволяет учесть разнообразные мнения и предпочтения разных групп населения, что способствует формированию комфортной и привлекательной городской среды», — прокомментировали в пресс-службе администрации городского округа Химки.

