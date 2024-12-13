Новогоднюю ель разрешат срубить в трех лесных питомниках Подмосковья
Три лесных питомника Подмосковья откроются для тех, кто хочет срубить новогоднее дерево по доступной цене. Они будут работать с 14 по 30 декабря.
Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, акцию проводят в регионе шестой год подряд. На специально подготовленных плантациях можно срубить праздничную ель на законных основаниях.
«Наша задача действовать не только запретительными мерами, но и проводить профилактику и предотвращать незаконные рубки в лесах», — рассказал председатель комитета Евгений Агулов.
Питомники будут работать в Дмитровском, Сергиево-Посадском и Ульяновском лесничествах.
Стоимость лесных красавиц будет ниже, чем на елочных базарах.