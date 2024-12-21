Новогоднюю акцию для детей провели в торговом центре Воскресенска

В городском округе Воскресенск в одном из торговых центров прошла новогодняя акция «Мастерская Деда Мороза». Мероприятие организовали члены местного отделения партии «Единая Россия», активисты «Молодой гвардии» и волонтеры.

Акцию к Новому году проводят в Воскресенске каждый год. В этот раз гостей мероприятия развлекали аниматоры, а партийцы помогали малышам и их родителям делать елочки и новогодние игрушки. Собравшиеся пели любимые с детства песни и танцевали.

Кто-то посетил мастерскую целенаправленно, а кто-то просто гулял по торговому центру и решил присоединиться к мероприятию. С каждым годом в акции принимают участие все больше горожан.

«Думаю, это самая добрая и трогательная наша акция, ребята создают подарки своими руками и дарят потом родным и близким. И малыши, и взрослые остались в полном восторге от сегодняшнего мероприятия», — поделился депутат Совета депутатов Воскресенска, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.

По итогам творческого мастер-класса детям вручили сертификаты о прохождении курса подготовки юных волшебников и значки помощников Деда Мороза. Партийцы угостили ребят целым ящиком сладких мандаринов.