Новогодняя ретро-дискотека прошла для пенсионеров Богородского округа

Накануне Нового года для участников клуба «Активное долголетие» состоялось праздничное мероприятие «Как-то раз под Новый год!». Собравшиеся танцевали в карнавальных костюмах, пели, читали стихи и участвовали в викторинах.

Заместитель главы Богородского округа Олег Шойко поздравил участников праздничного мероприятия с наступающим Новым годом. Самым активным членам клуба вручили памятные подарки.

На праздник пришли и Дед Мороз со Снегурочкой. Участники проекта «Активное долголетие» танцевали под ретро-композиции, пели новогодние песни и читали стихи. Гости нарядились в красочные карнавальные костюмы.

Напомним, что проект «Активное долголетие» создали по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Для пенсионеров организуют экскурсии, спортивные, творческие и другие бесплатные мероприятия, которые помогают поддерживать активный образ жизни. Вступить в клуб могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60.