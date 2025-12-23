Новогодняя ярмарка открылась в Одинцове

Открытие состоялось на Одинцовском рынке. По традиции ярмарка стала местом притяжения всех желающих насладиться атмосферой и приобрести все необходимое к праздничному столу.

Главную составляющую атмосферы праздника — украшения — сотрудники рынка в этом году делали своими руками. Входную группу оформили в стиле детской карусели с символом года — огненной лошадью.

Местные фермеры и производители представили свои лучшие товары: сочные яблоки, домашние соленья и варенья. Совсем рядом с рынком расположился елочный базар. Здесь можно приобрести российские пихты и зарубежные хвойные деревья к празднику.

На рынке представят и культурную программу: вечером на ярмарке пройдут концерты, где звучат любимые новогодние мелодии. Также будет играть духовой оркестр Дедов Морозов. А главный волшебник и Снегурочка поздравят покупателей, проведут различные мастер-классы и обязательно подарят подарки.