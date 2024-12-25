Новогодний вечер для людей старшего поколения провели в Воскресенске

Мероприятие «В ритме Нового года!» состоялось в клубе «В гостях у Самоваровны». На встрече царила праздничная и дружественная атмосфера.

Для гостей организовали насыщенную и яркую программу, которая включала веселые конкурсы и зажигательные танцы у новогодней елки. Коллективы СП ЦКиД «Москворецкий» и солисты Воскресенска исполнили современные новогодние мелодии и хиты прошлых лет. Всех собравшихся также пригласили за праздничный стол на чаепитие со сладостями.

Для гостей выступили танцевальные коллективы «В ногу со временем» и «Калейдоскоп», хор «Русские узоры», солисты Тамара Сагирова, Зинаида Пашкова, Фаина и Лариса Кармаевы, Светлана Захарова, Нейля Корнева, Михаил Гудков, Дмитрий Шкуратов и Анатолий Вишня.

Такие мероприятия в клубе «В гостях у Самоваровны» помогают внести разнообразие в жизнь пожилых людей и дают им возможность душевного и теплого общения.