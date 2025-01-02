Новогодний турнир по волейболу прошел в Химках

Традиционный турнир «Новогодний мяч» провели в спортивной школе «Лунево» в Химках. Участниками стали ученики и родители, а также жители поселка.

Мероприятие приурочили к Новому году. Победители состязаний получили медали и мандарины.

«Турнир стал отличным способом провести время перед Новым годом в кругу друзей и единомышленников, зарядившись положительными эмоциями и позитивной энергией», — сказал муниципальный депутат Глеб Демченко.

Ранее лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова отметила, что зимой в Химках организуют десятки мероприятий — как спортивных, так и культурных. Это развлекательные программы, мастер–классы, квесты, спектакли, творческие и театральные представления, рождественские ярмарки, народные гулянья, выставки и фестивали.