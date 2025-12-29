Новогодний турнир по тяжелой атлетике прошел в Богородском округе

Турнир среди юношей и девушек состоялся в Старой Купавне. В гости к купавинским тяжелоатлетам приехали штангисты из соседней Балашихи и Дмитрова, а также спортсмены из поселка Зеленый.

Соревнования открыл депутат Богородского округа Анатолий Лебедев. Он поздравил всех с наступающими праздниками, спортсменам пожелал дальнейших успехов, удачи, дерзости, подчеркнув важность продолжения традиций патриотического воспитания молодежи через спорт.

Турнир прошел в теплой дружественной обстановке и дал возможность раскрыться будущим звездочкам тяжелой атлетики Подмосковья. Как отметили организаторы, спортивный сезон в самом разгаре. Всего неделю назад сильнейшие спортсмены округа успешно выступили на первенстве Московской области. Впереди — череда всероссийских турниров, к которым надо усиленно готовиться.

А в этот раз зрителей и болельщиков ждали интересные дуэли, штурм новых личных рекордов и попытки выполнить новые спортивные разряды. Абсолютными победителями турнира стали представители города Балашиха: Софья Зозуля у девушек и Нуриэль Жоошбаев у юношей.

Все спортсмены, родители, тренерский состав поблагодарили организаторов за чудесный и яркий праздник спорта.