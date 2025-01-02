Новогодний турнир по настольному теннису прошел в Химках

Традиционный турнир «Новогодний серпантин» провели в спортивной школе «Лунево» в Химках. В соревнованиях по настольному теннису поучаствовали дети и взрослые.

В детской группе призерами стали Владимир и Ксения Вишняк, Никита Грогуль, Егор Зачесов и Григорий Пехтерев. Во взрослой категории отметили Бориса Мельникова, Эдуарда Иванова, Екатерину Сиденко, Александра Кольмина, Антона Журавлева и Святослава Корнилова.

Победители получили награды, а все участники — сладкие призы.

«Поздравляю всех участников турнира с достигнутыми результатами. Ваше стремление к победе и желание развиваться впечатляют. Спорт — это не только физическая активность, но и важная часть нашей жизни, которая способствует укреплению здоровья и воспитанию характера. Желаю всем спортсменам дальнейших успехов и достижения поставленных целей!» — сказала муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Ранее лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк напомнил, что зимой в Химках проходят десятки мероприятий. Это спортивные программы, мастер–классы, квесты, спектакли и ярмарки.