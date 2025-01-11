Новогодний троллейбус перевез более 5 тысяч пассажиров в праздники в Химках

Стилизованный по-праздничному троллейбус «Химкиэлектротранса» традиционно выходил на линию в новогодние каникулы. Накануне в администрации Химок рассказали о том, сколько пассажиров он перевез.

Троллейбус следует по маршруту № 1 — от улицы Дружбы до стадиона «Родина». Он будет ездить до 14 января.

«Новогодний троллейбус — ежегодная традиция. Так наше предприятие поздравляет гостей и жителей муниципалитета», — отметил директор муниципального предприятия «Химкиэлектротранс» Александр Васильев.

Кроме того, в Химках ездит и ретро-троллейбус. Сейчас его полностью обновили. В салоне есть советский билетный аппарат, компостеры, черно-белые фотографии, оригинальные гирлянды и елка.

Ранее мы рассказывали о том, что в Химках состоялась ежегодная рождественская лыжная гонка. Участие в соревнованиях приняли свыше 60 спортсменов.