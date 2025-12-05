Новогодний театральный проект для детей запустили в Дубне

По субботам в Дубне пройдут уличные театральные представления в рамках проекта «Новогодний калейдоскоп». Юных жителей округа ждут на трех площадках в разных частях города.

Локации для мероприятий выбрали так, чтобы они были максимально удобны для маленьких зрителей: сквер имени Павла Журавлева на Большой Волге, арт-площадка «Солнечная система» в Институтской части города, пешеходная зона улицы Центральной в Левобережье.

Лучшие театры Дубны каждую субботу в 17:00 представят театрально-игровые программы. Артисты студии «Сцена» расскажут о том, как волшебство растопило сердце тролля, который хотел заколдовать Деда Мороза. Участники театральных коллективов Дворца культуры «Октябрь» подготовят сказку о приключениях Емели под Новый год. Театр «Первый состав» представит интерактивный спектакль «Ключ зимы».

В сквере имени Павла Журавлева мероприятия пройдут 6 и 20 декабря, на Центральной улице юных гостей ждут 13 декабря, а на арт-площадке «Солнечная система» — 27 декабря.

«Уже четыре года накануне новогодних праздников мы проводим уличные представления для детей. Хотим, чтобы у каждого была возможность встретиться с Дедом Морозом и загадать желание. Все спектакли делаем бесплатными. Ежегодно мы получаем много положительных отзывов, а это значит, будем продолжать радовать наших ребят и дальше», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Возрастное ограничение: 0+