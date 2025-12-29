Новогодний спектакль пройдет в Мытищах 30 декабря и 6 января

Театральная студия «Окно» представит жителям городского округа Мытищи постановку «Не сердите Деда Мороза». Спектакль пройдет 30 декабря и 6 января в 14:00 часов в Молодежном центре «Импульс» в рамках масштабного зимнего фестиваля.

Зрителей ожидает увлекательное путешествие в мир волшебства и преображений. Сюжет представления повествует историю обычного мальчика, который скептически относится к чудесам. Однако его мировоззрение со временем кардинально поменяется.

«В этом мире привычные герои выглядят по-новому, а каждое испытание подталкивает к главному — вере в чудеса», — отметили организаторы.

Перед началом спектакля гостей ждет праздничная программа в фойе первого этажа. Аниматоры будут развлекать юных зрителей играми и танцами. Вход для всех желающих свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.