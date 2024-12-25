Новогодний спектакль для школьников прошел в Химках

Мероприятие организовали для учащихся школы «Лидер». Ученики младших классов посмотрели постановку о дружбе и вере в чудеса.

Театральная постановка подарила праздничное настроение всем, кто присутствовал в зале. Сказочные персонажи во главе с зимним волшебником поздравили зрителей с наступающим Новым годом и вручили им наборы сладостей.

«Мы считаем, что очень важно проводить подобные мероприятия, особенно в школах. Такие спектакли простым и понятным для ребят языком говорят о добре, дружбе и бережном отношении к близким», — поделилась советник директора Надежда Гунько.

Отметим, что в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье» в Химках подготовили десятки тематических спектаклей и новогодних елок. Помимо этого, в округе проведут традиционные рождественские ярмарки и народные гулянья.