Новогодний проект для школьников стартовал в Щелкове

В Чкаловской школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья, каждый год ждут начала новогоднего проекта, организованного воспитателем Яной Рупотко. По информации пресс-службы Министерства образования Подмосковья, ключевым элементом этой инициативы является адвент-календарь, который помогает детям не только подготовиться к главному зимнему празднику, но и развивает их творческие и социальные навыки.

С первых дней декабря школьники принимают участие в заданиях, которые направлены на развитие креативности, воображения и коммуникативных умений. Каждый день предлагает новые активности: дети создают оригинальные поделки своими руками, сочиняют праздничные истории, читают стихи и исполняют новогодние песни. Также они готовят небольшие подарки для своих родных и близких.

«Адвент-календарь — это не только образовательные и творческие занятия. В него также включены сладости и маленькие сувениры, такие как конфеты, шоколад и украшения для елки. Эти приятные сюрпризы делают процесс подготовки к празднику еще более увлекательным и создают атмосферу настоящего праздника для детей. Проект не только развивает творческие способности учащихся, но и способствует укреплению дружеских связей между ними», — сообщили в учебном заведении.