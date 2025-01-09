Новогодний праздник провели для детей в онкодиспансере Подмосковья

Новогоднее представление провели в подмосковном онкодиспансере для маленьких пациентов. Его организовали волонтеры благотворительного фонда.

Праздник провели для маленьких пациентов учреждения и их родителей. Волонтеры помогли им отвлечься от повседневных забот, зарядиться хорошим настроением и отдохнуть.

«В атмосфере тепла и заботы многие семьи смогли отвлечься от повседневных забот и насладиться моментом счастья вместе со своими детьми. Наши маленькие пациенты, к сожалению, не смогли посещать массовые мероприятия в новогодние праздники, поэтому такой праздник стал для них настоящим чудом», — поделилась заведующая онкологическим детским отделением № 7 Евгения Инюшкина.

В региональном Минздраве добавили, что такие праздники помогают детям забыть о болезни, а медикам — вдохновиться на продолжение своей работы.