Сегодня 09:56 Новогодний праздник прошел во дворе микрорайона Депо в Лобне 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Праздники

Лобня

Новый год

Новогодние елки и гирлянды украсили не только парки и главные улицы, но и каждый двор города. А в организации детских праздников работникам культуры активно помогают коммунальщики.

Сотрудники управляющей компании подготовили развлекательную программу для жителей нескольких домов микрорайона Депо. «Мы решили устроить праздник для детишек. Это все-таки помогает сплотить нас — работников, руководителей — с жителями. Мы на таких мероприятиях много общаемся, знакомимся. Кто-то рассказывает какие-то насущные проблемы, и потом мы будем их сплоченно решать», — рассказала начальник участка управляющей компании Светлана Габиби.

До встречи Нового года остаются считанные дни. Чтобы провести их весело, организаторы подготовили не только программу со сказочными персонажами, но и порадовали детей сладкими подарками. А глава Лобни Анна Кротова, которая заехала в микрорайон Депо, чтобы проверить, как идет уборка снега, угостила ребят мандаринами.

Впереди каникулы, и вокруг дворовой елки взрослые и дети соберутся еще не раз. Чтобы вместе с соседями порадоваться празднику, слепить снеговика и поздравить друг друга с Новым годом.