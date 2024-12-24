Новогодний праздник прошел в городском парке Волоколамска

Яркое и веселое мероприятие организовал Клуб семей. На праздник у новогодней елки собралось более сотни детей и взрослых.

В начале настроение собравшихся чуть было не испортило сообщение новогоднего радио о том, что коварная Баба Яга украла шубу Деда Мороза и он не сможет прийти. Юные жители Волоколамска дружно решили спасти праздник и отыскать одежду зимнего волшебника. Им помогала Снежинка-Пушинка.

Чтобы забрать похищенное у Бабы Яги, дети исполняли танцы и песни, участвовали в разных играх и эстафете. Развеселившаяся злодейка согласилась отдать шубу, так что праздник продолжился.

Заместитель главы городского округа Марина Марнова поздравила жителей с наступающим Новым годом и пожелала семейного благополучия и успеха. Праздник завершился общим хороводом вокруг елки и вручением подарков. Дети и взрослые получили незабываемые эмоции и впечатления.