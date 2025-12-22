Новогодний праздник прошел на Советской площади в Чехове

Фото: пресс-служба администрации м.о. Чехов

В муниципальном округе 20 декабря состоялся большой праздник для детей и взрослых. Мероприятие традиционно прошло на главной площади города.

В этом году Дед Мороз со Снегурочкой приехали в Чехов на квадроциклах. Вместе с детьми и родителями они зажгли огни на главной елке города.

Сказочный волшебник поселился в своей резиденции в городском парке культуры и отдыха и теперь будет ежедневно встречать маленьких жителей, чтобы водить с ними хороводы, делать поделки и загадывать новогодние желания.

В программе мероприятия также были: театрализованное представление, интерактивная программа, световое шоу, выступление вокальных коллективов округа.

С приближением Нового года всех жителей и гостей округа ждет большое количество культурных и спортивных мероприятий, подготовленных в рамках программы губернатора «Зима в Подмосковье». Кульминацией станет празднование Нового года на Советской площади.

