Новогодний праздник прошел на Советской площади в Чехове
В муниципальном округе 20 декабря состоялся большой праздник для детей и взрослых. Мероприятие традиционно прошло на главной площади города.
В этом году Дед Мороз со Снегурочкой приехали в Чехов на квадроциклах. Вместе с детьми и родителями они зажгли огни на главной елке города.
Сказочный волшебник поселился в своей резиденции в городском парке культуры и отдыха и теперь будет ежедневно встречать маленьких жителей, чтобы водить с ними хороводы, делать поделки и загадывать новогодние желания.
В программе мероприятия также были: театрализованное представление, интерактивная программа, световое шоу, выступление вокальных коллективов округа.
С приближением Нового года всех жителей и гостей округа ждет большое количество культурных и спортивных мероприятий, подготовленных в рамках программы губернатора «Зима в Подмосковье». Кульминацией станет празднование Нового года на Советской площади.