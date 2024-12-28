Новогодний праздник прошел для детей в Можайской больнице

Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей, которые находятся на длительном лечении в Можайской больнице. Многие из них не могут посетить новогоднюю елку, поэтому праздник организовали на территории лечебного учреждения.

Дед Мороз и Снегурочка провели концерт, в котором приняли участие волонтеры и артисты Можайского культурно-досугового центра.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Доброе дело» партии «Единая Россия». Каждый ребенок получил сладкий подарок — всего раздали около 30 штук.

Новогоднее представление организовали депутаты Московской областной Думы Владимир Вшивцев и Татьяна Сердюкова, исполнительный секретарь местного отделения партии Татьяна Дроздова и депутат Совета Можайского округа Карина Черевань. Они поздравили ребят с наступающим Новым годом, пожелали поскорее поправиться и встретить праздник дома.

«Новый год для ребят — это ожидание чуда и перемен. Мы хотим создать для маленьких пациентов новогоднее настроение. Чем дольше у ребенка сохранится вера в чудо, тем проще ему будет в дальнейшем справляться со всеми трудности, в том числе связанными с его лечением», — рассказал Владимир Вшивцев.