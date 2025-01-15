Новогодний праздник для воспитанников школы-интерната прошел в Ногинске

Новогодние праздники для воспитанников Ногинской школы-интерната продолжились в январе. На мероприятие со сказочными персонажами и подарками пригласили 30 детей.

Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и белым Мишкой гости водили хороводы, танцевали, участвовали в интерактивных играх. Дети также проявляли свои творческие способности. После активных развлечений всех ждало угощение — горячая пицца. Конечно, никто не остался без подарка.

Организаторы поблагодарили первого заместителя главы Богородского городского округа Алексея Щаулина, а также руководство торгового центра «Ногинский» и кинотеатра «Рассвет» за помощь в проведении благотворительного праздника.

Такой же мероприятие проведут еще для одной группы ребят из школы-интерната.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.