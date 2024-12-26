Новогодний праздник для участников общества инвалидов прошел в Можайске

Праздничное мероприятие состоялось в Можайском культурно-досуговом центре. На него пригласили участников местного отделения Всероссийского общества инвалидов.
Новогодний огонек прошел в теплой и душевной атмосфере. Творческие коллективы и солисты культурно-досугового центра своими яркими выступлениями подарили зрителям множество позитивных эмоций.
Заместитель главы городского округа Денис Потылицын поздравил участников мероприятия с наступающим Новым годом.
Можайское отделение Всероссийского общества инвалидов недавно отметило свое 35-летие. Уже 10 лет им руководит Неонила Дмитриева. Благодаря этой организации люди с ограниченными возможностями здоровья могут вести активную общественную жизнь и реализовывать свой потенциал.