Новогодний праздник для участников общества инвалидов прошел в Можайске

Праздничное мероприятие состоялось в Можайском культурно-досуговом центре. На него пригласили участников местного отделения Всероссийского общества инвалидов.

Новогодний огонек прошел в теплой и душевной атмосфере. Творческие коллективы и солисты культурно-досугового центра своими яркими выступлениями подарили зрителям множество позитивных эмоций.

Заместитель главы городского округа Денис Потылицын поздравил участников мероприятия с наступающим Новым годом.

Можайское отделение Всероссийского общества инвалидов недавно отметило свое 35-летие. Уже 10 лет им руководит Неонила Дмитриева. Благодаря этой организации люди с ограниченными возможностями здоровья могут вести активную общественную жизнь и реализовывать свой потенциал.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.