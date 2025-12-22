Новогодний праздник для участников «Активного долголетия» прошел в Воскресенске

Тематическое мероприятие организовали в доме культуры поселка имени Цюрупы. Для гостей подготовили развлекательную программу и угощения.

Поприветствовала долголетов депутат городского округа Воскресенск Анна Кузнецова. По ее словам, очень важно сохранять такие традиции.

Пенсионеры побывали на чаепитии со сладостями, приняли участие в играх, послушали песни и увидели танцы. Их исполнили солисты и коллективы местного Дома культуры. Также их поздравили сказочные персонажи — Дед Мороз и Снегурочка.

«Этот вечер в преддверии праздника подарил людям старшего поколения заряд бодрости и хорошее настроение. Новогодние огоньки весело блестели в глазах, оставляя в сердцах ощущение, что все возможно, если верить в добро и чудеса», — прокомментировали в пресс-службе администрации городского округа Воскресенск.