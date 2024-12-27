Новогодний праздник для пожилых людей и инвалидов прошел в Подольске

В мероприятии участвовали пенсионеры и люди с ограниченными возможностями, проживающие в пансионате «Подольский» в Климовске. Праздник был организован при поддержке волонтерского движения «Душа с душою говорит».

Зрители увидели новогодний спектакль «Как пираты украли посох Деда Мороза» и выступление артистов театра песни из дома культуры «Надежда» поселка МИС. Дед Мороз провел для собравшихся веселые конкурсы. В завершение праздника все 650 человек получили сладкие призы от гипермаркета «Глобус».

Заведующая социальной службой пансионата Анжела Чуфирина рассказала, что волонтеры традиционно привозят перед Новым годом подарки подопечным пансионата, а также помогают маломобильным людям посетить службу в церкви.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.