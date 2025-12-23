Новогодний праздник для особенных детей провели в Серебряных Прудах

В преддверии Нового года Дом культуры Серебряные Пруды преобразился в настоящий сказочный мир. Здесь прошло новогоднее мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей.

Организатором праздника выступил социальный центр «Серебряно-Прудский», который создает праздничную программу для своих маленьких подопечных. В этом году праздник превзошел все ожидания, став по-настоящему насыщенным и интерактивным.

Для гостей провели творческие мастер-классы.

«Дети с огромным удовольствием погрузились в процесс создания новогодних украшений. Под руководством опытных наставников они своими руками изготавливали воздушные снежинки, яркие елочные игрушки, которые сразу же находили свое место на праздничной елке. Родители активно принимали участие в мастер-классах, особенно популярным из которых стало создание символа будущего 2026 года», — отметили организаторы.

Атмосферу настоящего праздника создали сказочные герои. Они провели интерактивные игры и конкурсы, в которых каждый ребенок смог проявить себя. Кульминацией мероприятия стало появление Деда Мороза и Снегурочки. Главные герои Нового года лично поздравили каждого маленького участника и вручили подарки.