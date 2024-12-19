Новогодний праздник для детей прошел в ДК «Юбилейный» в Воскресенске

Для юных жителей городского округа подготовили насыщенную программу. Кроме яркого представления, ребята могли поучаствовать в различных активностях.

Любимые новогодние песни исполнили юные артисты студии академического вокала Prima, которым руководит Татьяна Родина. На сцене также прошла церемония награждения победителей и призеров конкурса «Чудеса без волшебства», который проходил в Воскресенске в декабре. Авторы лучших новогодних снежинок получили сладкие подарки и дипломы.

В этот день во дворце культуры открылась волшебная мастерская Деда Мороза. Для ребят организовали веселые игры и множество сюрпризов. А Зимушка и ее подруги поделились с юными горожанами интересными идеями изготовления новогодних сувениров, которыми можно порадовать близких и украсить интерьер дома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.