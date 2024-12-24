Новогодний праздник для автомобилистов прошел в Электроуглях

Мероприятие «Автоелка» провели около культурно-досугового центра «Квант» в Богородском округе. Водители украсили свои автомобили, а также поучаствовали в развлекательной программе.

В празднике автомобилисты участвовали вместе со своими семьями. Они оборудовали машины гирляндами, а также задекорировали их в новогодней тематике.

Организаторы подготовили масштабную праздничную программу. Все желающие могли поучаствовать в играх, викторинах и дискотеке.

Также водители выстроили свои автомобили в определенном порядке, создав общую фигуру «Автоелки». Она получилась эффектной и сверкающей.

Поздравили собравшихся с наступающим Новым годом Дед Мороз и Снегурочка.

Отметим, что в Богородском округе подготовлена целая программа новогодних мероприятий. Они стартовали в декабре.

К примеру, в деревне Шульгино под Ногинском уже провели семейный праздник к Новому году. Жители могли покататься на настоящей карете.