Семейный праздник к Новому году прошел в деревне Шульгино под Ногинском

Жители деревни Шульгино и Старокупавинского квартала в выходные приняли участие в новогоднем семейном празднике. Можно было сыграть в боулинг большими фигурами и даже покататься в настоящей карете, запряженной лошадьми. Сказочный театр, чай из самовара, сушки и конфеты, сбитень, а еще — сельская кухня. Для тех, кто не привык скучать, были подготовлены народные развлечения — поездки на запряженных в нарядные сани лошадях, снежковый тир, боулинг-пингвины, керлинг.