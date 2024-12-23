Семейный праздник к Новому году прошел в деревне Шульгино под Ногинском

Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа

Новогодний семейный праздник собрал детей и взрослых в деревне Шульгино Богородского городского округа. Для них организовали много активностей, конкурсов и викторин.

Жители деревни Шульгино и Старокупавинского квартала в выходные приняли участие в новогоднем семейном празднике. Можно было сыграть в боулинг большими фигурами и даже покататься в настоящей карете, запряженной лошадьми. Сказочный театр, чай из самовара, сушки и конфеты, сбитень, а еще — сельская кухня. Для тех, кто не привык скучать, были подготовлены народные развлечения — поездки на запряженных в нарядные сани лошадях, снежковый тир, боулинг-пингвины, керлинг.

Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Для ребят помладше организованы мастер-классы: «Распиши елочные шары», «Сделай личную неоновую вывеску». Детям вручили новогодние подарки и сувениры. Организатор праздника — девелопер логистического парка «М7 Купавна-2».

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