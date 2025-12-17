Новогодний мастер-класс для детей с ОВЗ прошел в Люберцах

Подопечные благотворительного фонда «Много детства» смогли создать елочные украшения. Тематическое занятие для них организовали в мастерской культурно-эстетического центра в Дзержинском.

Участники изготовили игрушку из фоамирана. Делали они это без использования клея, соединяя детали на нитку. Помогали им в работе мамы и наставники.

«С детьми фонда, его руководителями наше учреждение связывают давние дружеские отношения. Очень приятно, что сегодня к нам пришли большие, маленькие и даже очень маленькие гости», — сообщила директор культурно-эстетического центра Татьяна Кудрявцева.

Такие мастер-классы фонд проводит каждую неделю. Это инклюзивная практика.

Отметим, что предновогодний мастер-класс прошел в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье».